Чергове збільшення розміру пенсійних виплат в Україні торкнеться не всіх. Так, уряд вирішив підняти пенсії сім'ям військових, які загинули, захищаючи батьківщину.

Кабмін схвалив законопроект про підвищення пенсій у разі втрати годувальника членам сімей загиблих захисників і захисниць України (військовослужбовців і добровольців), зазначає прес-служба Мінсоцполітики у соцмережі Фейсбук.

Стало відомо, кому саме і на скільки підвищать пенсії.

Законопроект пропонує додати грошей у разі втрати годувальника: батькові, матері, дружині/чоловікові, одному непрацездатному члену сім'ї і виплачувати її кожному в розмірі по 70% грошового забезпечення годувальника.

Якщо пенсію отримують два і більше непрацездатних членів сім'ї (без урахування батька, матері, дружини/чоловіка), вона призначається кожному в розмірі по 50% грошового забезпечення годувальника.

Зазначається, що під категорію "загиблого/померлого військовослужбовця або добровольця" підпадають ті, хто загинув в результаті поранення, контузії або каліцтва, отриманих при захисті батьківщини, ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи або виконанні інших обов'язків військової служби, або внаслідок захворювання, пов'язаного з перебуванням на фронті і в групах, визнаних такими законодавством України, як ліквідація наслідків Чорнобильської катастрофи або участь у бойових діях у мирний час.

Нагадаємо, з 1 січня 2022 року в Україні набудуть чинності зміни, внесені до постанови Кабміну про виплати при втраті годувальника, який загинув, захищаючи батьківщину на Донбасі.

Одержувачам платитимуть не менше 7800 грн. Зараз вони отримують до 6100 грн. Для отримання грошової допомоги знадобиться документальне підтвердження причини смерті. Для цього потрібно звернутися до військового комісаріату за місцем прописки і отримати висновок військово-лікарської комісії.

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