Міністерство охорони здоров'я в п'ятницю, 10 грудня, оновило дані, згідно з якими відбувається поділ областей на «червоні», «жовті» і «помаранчеві» зони.
Як передає Politeka.net, нові дані оприлюднили на офіційному сайті МОЗ. Як відомо, зонування відбувається після оцінки рівня захворюваності коронавірусом в окремих регіонах. На даний момент у всіх областях перевищено показник 75 хворих на 100 тис. населення.
Станом на 10 грудня, 12 українських областей та Київ перебувають у «жовтій» зоні. У столиці на даний момент фіксується 570 хворих на 100 тис. населення. До "червоної" зони віднесли 10 областей, включаючи Вінницьку, Черкаську, Чернігівську, Київську, Миколаївську, Волинську, Житомирську, Хмельницьку, Запорізьку та Сумську області. Два регіони потрапили в "помаранчеву" зону. Це Одеська і Донецька області.
Варто зазначити, що найгірші показники по захворюваності фіксуються на Полтавщині та у Волинській області.
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