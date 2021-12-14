Згідно з прогнозами Укргідрометцентру, 14 грудня на погоду в Україні впливатиме середземноморський циклон JUSTUS зі своїми атмосферними фронтами. Він принесе з собою опади, проте температура в цілому особливо не зміниться.
Дощі та мокрий сніг пройдуть у більшості областей за винятком Сходу та південного сходу вночі. Вдень невеликий дощ з мокрим снігом можливий тільки на півночі країни, а також у Вінницькій та Черкаській областях. Дощ також очікується в окупованому Криму.
Вітер буде північним зі швидкістю 5-10 м / с.
Синоптики також попередили українців про небезпеку: на Заході, а вночі ще й на північному сході на дорогах місцями очікується ожеледиця. Через це рух може бути утруднено.
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Температура протягом доби в середньому по країні складе від -3 до +2 градуси, на півдні в середньому буде тепліше – від +1 до +6 градусів, в Карпатах очікується від -7 до -2 градусів.
Нагадаємо, шторм з величезними хвилями обрушився на Одесу, в морі опинився дитячий майданчик.
Як повідомляла Politeka, дощі зі снігом накриють Київ, температура повітря почне коливатися.
Також Politeka писала, що дощі та мокрий сніг з новою силою вдарять по Україні.