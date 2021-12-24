У ДСНС України повідомили про небезпеку незамерзлих водойм, які з початку грудня забрали життя вже 31 людини; рятувальники попередили не виходити на кригу, навіть якщо вона здається замерзлою.

У пресслужбі ДСНС України застерегли українців не виходити на кригу, навіть якщо вона здається замерзлою, адже це може коштувати життя. Сильні морози, які вже кілька днів тримаються в Україні, не гарантують того, що товщина льоду достатня для того, щоб втримати хоча б дитину.

За даними рятувальників, необережність на водоймах вже призвела до смертей. З початку грудня на водоймах країни потонуло 28 дорослих та троє дітей.

Так, ввечері 23 грудня у Херсонській області рятувальники шукали двох хлопчиків, які, ймовірно, провалилися під тонку кригу. Через 3-4 години рятувальники підняли тіла дітей з глибини.

Того ж дня на Полтавщині рятувальники підняли з водойми тіло 41-річного чоловіка, який під час прогулянки провалився під кригу та потонув.

Також співробітникам ДСНС доводиться рятувати рибалок, які завчасно вирушили на зимову рибалку та провалилися під лід.

Рятувальники застерігають:

виходити на лід можна тільки за стійкої морозної погоди;

забороняється виходити на лід, товщина і міцність якого вам невідомі;

переходити водойми потрібно в спеціально позначених і обладнаних для цього місцях;

забороняється спускатися на лижах з крутого берега на неперевірений на міцність і товщину лід;

забороняється збиратися на кризі великими групами в одному місці;

не можна виходити на лід: у місці з’єднання річок; у випадку швидкої течії річки у цьому місці; за наявності вмерзлих у лід дошок, палиць та інших предметів; у випадку різного забарвлення льоду; під час сильного перепаду температури й потепління;

не вживайте спиртні напої біля водойм;

пильнуйте за дозвіллям дітей та пояснюйте їм небезпеку тонкої криги.

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