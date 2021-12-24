У пресслужбі ДСНС України застерегли українців не виходити на кригу, навіть якщо вона здається замерзлою, адже це може коштувати життя. Сильні морози, які вже кілька днів тримаються в Україні, не гарантують того, що товщина льоду достатня для того, щоб втримати хоча б дитину.
За даними рятувальників, необережність на водоймах вже призвела до смертей. З початку грудня на водоймах країни потонуло 28 дорослих та троє дітей.
Так, ввечері 23 грудня у Херсонській області рятувальники шукали двох хлопчиків, які, ймовірно, провалилися під тонку кригу. Через 3-4 години рятувальники підняли тіла дітей з глибини.
Того ж дня на Полтавщині рятувальники підняли з водойми тіло 41-річного чоловіка, який під час прогулянки провалився під кригу та потонув.
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Також співробітникам ДСНС доводиться рятувати рибалок, які завчасно вирушили на зимову рибалку та провалилися під лід.
Рятувальники застерігають:
- виходити на лід можна тільки за стійкої морозної погоди;
- забороняється виходити на лід, товщина і міцність якого вам невідомі;
- переходити водойми потрібно в спеціально позначених і обладнаних для цього місцях;
- забороняється спускатися на лижах з крутого берега на неперевірений на міцність і товщину лід;
- забороняється збиратися на кризі великими групами в одному місці;
- не можна виходити на лід: у місці з’єднання річок; у випадку швидкої течії річки у цьому місці; за наявності вмерзлих у лід дошок, палиць та інших предметів; у випадку різного забарвлення льоду; під час сильного перепаду температури й потепління;
- не вживайте спиртні напої біля водойм;
- пильнуйте за дозвіллям дітей та пояснюйте їм небезпеку тонкої криги.
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