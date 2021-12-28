Національний регулятор схвалив підвищення - клієнтам 45 комунальних підприємств по всій країні доведеться платити більше, розкриваємо за що і називаємо суми.

Так, НКРЕКП затвердив нові тарифи на водопостачання з 1 січня 2022 року, повідомляє прес-служба відомства. Найбільше доведеться розщедритися жителям Запоріжжя. Клієнти КП "Облводоканал" платитимуть 54,63 гривні (без ПДВ) за 1 кубометр використаної води.

Також істотно підвищиться тариф жителям Умані та Бердянська. Клієнти КП "Уманьводоканал" платитимуть з 1 січня за воду - 47,92 грн/кубометр, а КП "Бердянськводоканал" підняв тариф до 47,56 грн/кубометр.

Для клієнтів КП "Бахнут-вода" тарифи зростуть на 24,71%, або до 31,47 грн.

У Кривому Розі компанія "Кривбасводоканал" вимагатиме з 1 січня вже 26,14 грн/кубометр (підвищення склало 24,36%).

У Тернопільській області тариф підскочив на 22,22%, у зв'язку з чим місцеві споживачі платитимуть 30,58 грн/кубометр.

Жителям Києва вода з нового року обійдеться в 25,32 грн/кубометр (без ПДВ) або 30,38 грн/кубометр з ПДВ (що на 20% більше, ніж зараз).

Раніше ми розповідали, що в Мінекономіки спрогнозували, як протягом 2022, 2023 і 2024 рр. будуть рости ціни на житлово-комунальні послуги. Згідно з прогнозом, тарифи на газ зростуть на: 20% (2022-й рік); 7,5% (2023-й рік) і 10% (2024-й рік). На гарячу воду та опалення: 16%; 10% і 7,5%, а на електроенергію на 17,5%; 10% і 5%.

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