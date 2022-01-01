Як зазначається на сайті Верховної Ради, закон почав діяти 1 січня 2022 року.
Тепер українці повинні будуть обов'язково реєструвати SIM-карти з використанням своїх паспортних даних.
Крім того, якщо раніше українці могли відновити загублений мобільний номер або налаштування інтернет-роутера без проходження ідентифікації за паспортними даними, то в майбутньому це стане неможливо.
Втім, українцям нададуть перехідний період до 1 січня 2025 року. Протягом цього часу люди зможуть відновлювати свої мобільні номери і налаштування роутерів за старими правилами – не надаючи свої паспортні дані.
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Якщо Користувач на підпише договір з мобільним оператором і не надасть свої дані за цей період, оператор призупинить надання йому своїх послуг. У користувача буде два місяці на те, щоб зареєструвати SIM-карту за паспортом. Якщо він цього не зробить, оператор остаточно припинить надавати йому свої послуги.
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