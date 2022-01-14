Нацбанк України вводить в обіг нові монети з 18 січня - випуск особливих 2 і 10 гривень приурочений знаменній події.

Так, монета номіналом 10 гривень, виконана зі срібла, і 2 гривень - з нейзильберу, присвячені спортивній тематиці, а саме XXIV зимовим Олімпійським іграм, проведення яких заплановано на лютий 2022 в столиці Китаю Пекіні. Про це повідомляється на сайті НБУ.

Таким чином в Україні хочуть підкреслити важливість цієї події та участі нашої країни в престижних спортивних змаганнях.

Обидві монети виконані в єдиному стилі, розрізняються лише матеріалом, з якого зроблені (а, отже, вагою і діаметром) і зазначенням номіналу. Голова дракона, віяло, піктограми і аркуш паперу - прикрасять монети.

На аверсі присутній малий Державний Герб України, а в центрі в дзеркальному колі – голова дракона, що є головним героєм древніх легенд Китаю. Також є напис 2022, стилізований під змієподібного дракона, покритого лускою.

На реверсі монети розміщена композиція, що символізує Китай з його давньою культурою (зокрема, є елемент - аркуш паперу), а також карта Пекіна, на якій зображені значки сноубордиста і фігуристки (в центрі), праворуч від якої – віяло – невід'ємна частина традиційної китайської культури. Також на цій стороні обох монет можна побачити сніжинку і логотип Національного олімпійського комітету України, над яким знову ж голова дракона і вогонь – один із символів Олімпійських ігор.

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