Зупинилося серце відомого політика Леоніда Деркача, який очолював СБУ за часів президентства Леоніда Кучми - йому було 82 роки.

Про смерть батька вночі 14 січня повідомив у своєму Телеграм-каналі син покійного народний депутат Андрій Деркач. Він важко переживає втрату, за його словами, "разом з батьком пішла частина світу".

Леонід Деркач виріс у воєнні роки.

"Саме це важке життя навчило його бути будівельником. Він завжди цінував працю людей і намагався бути справедливим. Він був творцем!", - так відгукується про батька син.

Відспівування відбудеться в неділю, 16 січня, о 12.00 в Трапезному храмі Києво-Печерської Лаври.

Зазначимо, Леонід Деркач народився 19 липня 1939 року у Дніпропетровську. Державну діяльність розпочав у 1972 році зі служби у КДБ СРСР, де обіймав посади від оперуповноваженого до начальника відділу кадрів Управління.

За свою тривалу кар'єру був керівником Державної служби України з технічного захисту інформації, першим заступником голови СБУ, головою Держмиткому України та народним депутатом. З квітня 1998 року до лютого 2001-го очолював СБУ. Нагороджений кількома орденами, був генералом армії.

Українці сумують за ним разом із його сім'єю та згадують, яким він був:

"це дуже важка втрата"

"Хороший був дядько. Як-то кажуть, зараз таких не роблять 🙏"

"Прийміть щирі співчуття. Поділяю біль вашої втрати. Ваш батько прожив справжнє життя, досяг успіхів, заслужив глибоку повагу. Зараз дуже мало особистостей такого масштабу. Ваш батько ще й виростив гідного сина!"

"Андрій, прийми мої співчуття. І нашій країні, і всім нам буде не вистачати таку Людину як Леонід Васильович. Царство Небесне, світла Пам'ять..."

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