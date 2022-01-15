Остановилось сердце известного политика Леонида Деркача, возглавлявшего СБУ во времена президентства Леонида Кучмы - ему было 82 года.

О смерти отца ночью 14 января сообщил в своем Телеграм-канале сын покойного народный депутат Андрей Деркач. Он тяжело переживает утрату, по его словам, "вместе с отцом ушла часть мира".

Леонид Деркач вырос в военные годы.

"Именно эта тяжелая жизнь научила его быть строителем. Он всегда ценил труд людей и старался быть справедливым. Он был созидателем!", - так отзывается об отце сын.

Отпевание состоится в воскресенье, 16 января, в 12.00 в Трапезном храме Киево-Печерской Лавры.

Отметим, Леонид Деркач родился 19 июля 1939 года в Днепропетровске. Государственную деятельность начал в 1972 году со службы в КГБ СССР, где занимал должности от оперуполномоченного до начальника отдела кадров Управления.

За свою продолжительную карьеру был руководителем Государственной службы Украины по технической защите информации, первым заместителем председателя СБУ, председателем Гостаможкома Украины и народным депутатом. С апреля 1998 года по февраль 2001-го возглавлял СБУ. Награжден несколькими орденами, был генералом армии.

Украинцы скорбят об ушедшем вместе с его семьей и вспоминают, каким он был:

"это очень тяжёлая потеря"

"Хороший был дядька. Как говорится, сейчас таких не делают 🙏"

"Примите искренние соболезнования. Разделяю боль Вашей утраты. Ваш отец прожил настоящую жизнь, достиг успехов, заслужил глубокое уважение. Сейчас очень мало Личностей такого масштаба. Ваш отец ещё и вырастил достойного сына!"

"Андрей, прими мои соболезнования. И нашей Стране, и всем нам будет не хватать такого Человечища как Леонид Васильевич. Царствие небесное, Светлая Память..."

Напомним, внезапно оборвалась жизнь известного политика, названа причина: "Покойся с миром, президент"

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