Про це повідомляє газета la Repubblica. Ніно Черруті помер у лікарні міста Верчеллі, куди його доставили для операції на стегні. Ніно стало гірше в реанімації і його серце зупинилося. Йому був 91 рік. На даний момент причина смерті дизайнера не називається.
«Про нього говорив весь світ. Його смерть пригнічує: пішов гігант італійського підприємництва і значна частина історії. Я завжди буду пам'ятати його з любов'ю і повагою за його проникливість, компетентність і передбачливість, з якими він робив високу італійську моду. Прикро і сумно до сліз», — сказав заступник міністра економічного розвитку Італії Джилберто Пічетто.
Модельєр народився 25 вересня 1930 року в сім'ї текстильних промисловців, успадкувавши сімейний бізнес у віці 20 років. З 1957 року він домігся світової слави, представивши в Мілані свою першу лінію одягу Hitman. У 1967 році Черруті відкрив перший бутік Cerruti 1881 в Парижі.
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З 1980 років дизайнер почав тісно співпрацювати з голлівудськими зірками, серед яких Джек Ніколсон, Майкл Дуглас, Шарон Стоун, Джулія Робертс і Том Хенкс.
При цьому Черруті дав дорогу в модному бізнесі Джорджо Армані і деяким іншим відомі діячі моди. Крім того, Черруті був офіційним дизайнером команди Ferrari Formula 1.
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