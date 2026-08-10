Українців попередили про додаткові графіки відключення світла у Запоріжжі на 11 та 12 серпня.

У Запоріжжі 11 та 12 серпня заплановані планові графіки відключення світла, що триватимуть за багатьма адресами, пише Politeka.net.

Графіки відключення світла у Запоріжжі на 11 та 12 серпня пов’язані з проведенням планового ремонту електрообладнання та стосуватимуться мешканців окремих будинків і вулиць міста. У різних районах Запоріжжя тривалість перерви в електропостачанні відрізнятиметься.

За інформацією «Запоріжжяобленерго», наймасштабніше знеструмлення заплановане на 11 серпня — цього дня електроенергії не буде з 09:00 до 17:00 години за такими адресами:

Автоклубна (Виборзька) — 12, 42, 60, 16, 17, 19, 20, 21, 25, 29, 29А, 31, 33, 56, 54

Академіка Чабаненка (Радянська) — 30

Анатолія Солов`яненка (Адмірала Ушакова) — 208-262

Борисоглібська — 1-21, 2, 4-28, 2Б, 23-59, 32-38, 42-56

Вишнева — 44, 46-50, 65-77, 23, 25-47, 49, 24-30, 32, 32-34, 34, 36-40, 51-63

Володимира Мономаха (Олександра Невського) — 199-221

Гостинна — 10, 6, 8

Дніпровська — 25

Євгена Адамцевича (Тимірязєва) — 1-31, 2-18

Заміська (Тольятті) — 1-17, 2-20

Захарія Махна (Першотравнева) — 2

Західна — 43, 43а, 58-62, 15-41, 22-56

Зачиняєва — 22–56, 23–27, 31–39, 45–53, 57–61, 23А, 25, 29, 35, 50А

Зимова — 1-9, 2-10

Ігора Сікорського — 1, 3, 13, 15-27, 2-6, 8-34, 36, 38-44, 5, 7-11

Козацької Чайки (Верхоянська) — 11, 12, 14, 8, 16-32, 1а(2эт), 25, 27-31, гр.Звонарева (оп 11), 34-66, 70

Крилова — 23

Леоніда Приня (Лазо) — 16(строит.№), 18, 2, 4, 6-14, 16, 7-21

Лівобережна (Єнісейська) — 10, 12, 14, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 6А

Макаренка — 13, 13А, 2, 3, 5, 7, 9, 4

Максима Кривоноса (Тухачевського) — 19-33, 26, 28-42, 1, 3-17, 2-24, 1а

Марини Дацило (Павленка) — 8

Миколи Хвильового — 1-15, 17, 2-18

Михайла Білинського (Пестеля) — 12, 14, 20

Новоселівська — 7, 9, 13, 4-16, 5-15

Олександрівська — 44, 46, 48, 49, 49 (3 пов)

Олени Пчілки (Крилова) — 29-33, 58, 6

Осіння — 1-35, 2-30

Перспективна — 10, 39, 41

Поштова — 167

Симфонічна — 1-57, 59, 2-42

Сонячна — 1-33, 2-32

Сполуки (Можайська) — 63, 65

Суха — 1-5, 2, 2б, 4-42, 7-49

Толстого — 1

Федорюка — 12-46, 7-25, 29-45, 1, 3, 2-8, 5

Фільтрова — 29-41, 44-58

Фінансова — 116, 126-174, 145-213

Центральна — 1, 1а, 2, 4, 6 (2 пов), 3 (2 пов), 5 (2 пов), 7 а (5 пов), 7а, 7б, 8 (4 пов), 9 (4 пов), 3 (5 пов), 5 (5 пов), 7, 8, 8а, 5 (5 пов) - тимчасово, 8Б

Чигиринська (Калузька) — 1-27, 2-24

Шевченка — 1-17, 2-28

пр. Соборний — 105, 107, 109, 70, 74

пров. Великий (Вантажний) — 1а, 1б, 1в, 1д, 1е, 1ж, 1з, 1и, 1-11, 2-10, 12-20, 13-17, 19

пров. Зустрічний — 9

пров. Кінцевий — 1-17, 2-26

пров. Туристський — 5

У середу, 12 серпня, у Запоріжжі також проводитимуть плановий ремонт електрообладнання. Цього дня графік передбачає два окремі часові проміжки залежно від адреси. Частина споживачів залишиться без електроенергії з 09:00 до 16:00 години на вулицях:

Гуцульський (9 Травня) — 1

Петра Сагайдачного (Бородинська) — 1 п.1-4, 1 п.5-8, 1в, 3, 5

Ще одна група адрес у Запоріжжі потрапила до графіка знеструмлень на період з 10:00 до 17:00 години. Електроенергію тимчасово відключатимуть за такими адресами:

Донецька: 18, 30, 32, 34.

Зелена: 10, 11, 13, 13А, 15, 34–34/1, 37–41, 41В, 41Г, 40, 35, 4, 48, 50, 52, 61, 65, 69.

Казкова: 22, 44, 6, 12, 14, 7.

Краєвидна (Ленська): 29, 30, 43/1–5.

Правобережна (40 років Жовтня): 1–10, 11/1, 11/2, 11А, 11Б, 13, 7А.

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