Після подорожчання проїзду у Вінниці поїздки деяких мешканців компенсуватимуться за рахунок бюджету територіальної громади.

У Вінниці з 1 серпня сталося подорожчання проїзду, повідомляє Politeka.net.

Разова поїздка тепер обходиться пасажирам у 25 гривень, водночас регулярним користувачам вигідніше користуватися проїзними

Вартість поїздки за абонементом залежить від його типу та категорії пасажира. У середньому вона становить від 15 до 17 гривень, що помітно менше за ціну разового квитка.

Для персоналізованої «Муніципальної картки вінничанина» передбачено абонемент на 130 поїздок із терміном дії 30 днів. Дорослим такий пакет коштує 1500 гривень. Для студентів і учнів професійно-технічних закладів його вартість становить 750 гривень, а школярі можуть придбати його за 450 гривень.

Є й варіант на 80 поїздок. Для дорослих він коштує 1200 гривень, для студентів — 600 гривень, для школярів — 360 гривень. Ті, хто користується транспортом особливо часто, можуть обрати місячний безлімітний абонемент за 2250 гривень.

Інша система цін передбачена для неперсоналізованих карток. Пакет на 130 поїздок коштує 1725 гривень, на 80 поїздок — 1380 гривень. Безлімітний проїзний на 30 днів для цієї категорії пасажирів обійдеться у 2600 гривень.

Окремо міська влада наголосила, що тарифні зміни не поширюються на пільговиків. Їхні поїздки й надалі компенсуватимуться коштом бюджету територіальної громади.

Крім того, користувачі «Муніципальної картки вінничанина» зберігають право на безкоштовну пересадку протягом 30 хвилин. Це дозволяє пасажирам комбінувати маршрути без додаткової оплати в межах установленого часу.

Необхідність перегляду вартості проїзду раніше пояснювали зростанням витрат транспортних підприємств. За розрахунками перевізників, економічно обґрунтований тариф мав би становити 34 гривні для трамваїв і тролейбусів та 41 гривню для автобусів.

Попри це, у Вінниці затвердили нижчі, соціально орієнтовані розцінки. Такий підхід має дозволити зберегти доступність міського транспорту для пасажирів, водночас забезпечивши кошти на обслуговування рухомого складу та стабільну роботу транспортної системи.

Джерело: Вінницька міська рада

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