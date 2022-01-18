Українців попередили про штормові пориви вітру, які можуть призвести до відчутних негативних наслідків.

В Україні у вівторок, 18 січня, в більшості регіонів очікується морозна погода зі снігом і сильним вітром, повідомляє Укргідрометцентр.

У західних областях буде хмарно з проясненнями. Очікується сніг. Вночі температура повітря опуститься до -2...-6, а вдень стовпчики термометрів покажуть -3...+ 2 градусів.

У центрі і Півночі буде переважно хмарно і сніжно. Стовпчики термометрів вдень покажуть 0...-4 градуси, вночі мінімальна температура повітря становитиме -6.

На сході вночі прогнозують + 1...-6, а вдень від 0 до -4 градусів.

На півдні у вівторок опадів не прогнозують. Температура вночі буде на рівні 0...-3, а вдень підніметься до значень + 1...-1 градуса.

Погода в Києві 18 січня буде зі снігом. Температура повітря вночі опуститься до -4...-6 градусів, а вдень коливатиметься в рамках -2...-4.

Також 18 січня в Україні прогнозують пориви вітру 15-20 м/с (перший рівень небезпеки, жовтий). При цьому найсерйозніша ситуація буде у Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях, там оголошено помаранчевий рівень небезпеки.

Нагадаємо, у Києві зафіксована максимальна швидкість вітру: "показник на 3 м/с перевищив..."

Як повідомляла Politeka, зелений світиться куля пролетів над головами людей, відео: "засяяв яскравіше, ніж Венера"

Також Politeka писала, що вулиця біля метро пішла під воду через розтанув сніг: "Люди змушені..."