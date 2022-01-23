Сніг і морози у неділю повернуться на всю територію України, нагадавши людям про справжню зиму.

Відповідним прогнозом на 23 січня поділилися синоптики Укргідрометцентру.

Вони повідомили про те, що українцям в останній день тижня варто чекати невеликих снігопадів по всій території країни.

Вітер буде помірним, північного і північно-східного напрямку зі швидкістю 5-10 м/с. на заході місцями вірогідні сильніші пориви зі швидкістю до 15-20 м/с.

Водіям варто бути обережними через можливу ожеледицю на дорогах. Не варто турбуватися тільки жителям південних областей.

В Україні також трохи похолодає. Найнижчі температури очікуються вночі в центральних і східних областях.

У північних і західних областях вночі температури коливатимуться від -9 до -4 градусів, а вдень - від -5 до -2.

У центрі та на сході нічні морози будуть сильнішими - до -12 градусів, а вдень очікується від -6 до +1 градуса.

На півдні буде найтепліше: від -7 до -4 градусів вночі, а вдень – від -2 до +1 градуса.

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