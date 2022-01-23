Ініціатору та засновнику фестивалю сучасної пісні та популярної музики "Червона рута" Мельнику за кілька днів до трагедії, 17 січня, виповнилося 68 років. Останній місяць він провів у лікарні через ускладнення після перенесеного коронавірусу. Про трагедію у соцмережі Фейсбук повідомив заслужений артист України Кирило Стеценко.
"Незважаючи на титанічні зусилля дружини, дочки, лікарів і друзів, хвороба не відступила. Його серце перестало битися в Києві о 10:05 в День Соборності України. Переконаний, що ім'я Тараса Мельника назавжди увійде в історію України, як постать національного культурного Героя... P. S.: відомості про формат, час і місце прощання очікуємо від сім'ї", - йдеться в повідомленні.
До цього дочка Мельника Соломія повідомляла у Фейсбук, що йому зробили операцію. Дівчина просила українців підтримати батька.
"Мій батько без перебільшень людина епохи, потужний культурний революціонер творив історію незалежної України в бурхливі 90-ті, знищуючи комплекс "національної неповноцінності" і створюючи нові світи модерної України!", - так відгукувалася вона про Тараса Васильовича.
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Українці та колеги прощаються з маестро:
"Тарас Мельник залишив нас на висоті творчих сил, маючи багато задумів і планів. Вічна пам'ять, дорогий друже. Царство Небесне", - написала в соцмережі професор Львівської музичної школи-інтернату ім. С. Крушельницької Лідія Корній.
"З "Червоної рути" почався творчий шлях багатьох популярних виконавців, народилося безліч відомих музичних композицій... З "Червоної рути" Тараса народився і я... і як особистість, і як режисер...", - поділився Василь Вовкун.
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