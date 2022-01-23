У день Соборності України, 22 січня, країна втратила свого великого сина - музоковеда, громадського діяча і справжнього патріота Тараса Мельника.

Ініціатору та засновнику фестивалю сучасної пісні та популярної музики "Червона рута" Мельнику за кілька днів до трагедії, 17 січня, виповнилося 68 років. Останній місяць він провів у лікарні через ускладнення після перенесеного коронавірусу. Про трагедію у соцмережі Фейсбук повідомив заслужений артист України Кирило Стеценко.

"Незважаючи на титанічні зусилля дружини, дочки, лікарів і друзів, хвороба не відступила. Його серце перестало битися в Києві о 10:05 в День Соборності України. Переконаний, що ім'я Тараса Мельника назавжди увійде в історію України, як постать національного культурного Героя... P. S.: відомості про формат, час і місце прощання очікуємо від сім'ї", - йдеться в повідомленні.

До цього дочка Мельника Соломія повідомляла у Фейсбук, що йому зробили операцію. Дівчина просила українців підтримати батька.

"Мій батько без перебільшень людина епохи, потужний культурний революціонер творив історію незалежної України в бурхливі 90-ті, знищуючи комплекс "національної неповноцінності" і створюючи нові світи модерної України!", - так відгукувалася вона про Тараса Васильовича.

Українці та колеги прощаються з маестро:

"Тарас Мельник залишив нас на висоті творчих сил, маючи багато задумів і планів. Вічна пам'ять, дорогий друже. Царство Небесне", - написала в соцмережі професор Львівської музичної школи-інтернату ім. С. Крушельницької Лідія Корній.

"З "Червоної рути" почався творчий шлях багатьох популярних виконавців, народилося безліч відомих музичних композицій... З "Червоної рути" Тараса народився і я... і як особистість, і як режисер...", - поділився Василь Вовкун.

Раніше Politeka повідомляла, що зупинилося серце світової легенди: "у багатьох речах він був першопрохідцем".

Нагадаємо, що пішла з життя знаменита співачка: спеціально заразилася коронавірусом, щоб уникнути вакцинації.

Також Politeka писала, що тіло моряка знайшли на судні, яке вийшло з Одеської області: перші деталі трагедії.