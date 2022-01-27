Як повідомляє Politeka.net, в Угорщині помер відомий гімнаст, олімпійський чемпіон Сіднея-2000 у вправах на кільцях Сильвестр Чоллань. (Щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця). Причиною смерті стала коронавірусна інфекція, з якою організм 61-річного спортсмена не зміг впоратися, передають Факти.

Так, стало відомо, що олімпійський чемпіон підхопив коронавірус в листопаді минулого року і весь цей час перебував у лікарні. І хоча лікарі докладали всіх зусиль, врятувати гімнаста не вдалося. Повідомляється, що Сильвестр був затятим противником вакцинації від COVID-19. Однак під загрозою втратити роботу, все ж зробив щеплення за пару тижнів до того, як захворів. Після зараження Чоллань був госпіталізований в лікарню у важкому стані, його тут же підключили до штучної вентиляції легенів. Однак, Врятуй олімпійського чемпіона лікарям не вдалося.

Відзначимо, що крім золотої медалі на Олімпійських Іграх в Сіднеї в 2000 році, Чоллань здобув перемогу у вправах на кільцях на чемпіонаті світу в 2002 році в Дебрецені. Він двічі був визнаний кращим спортсменом у своїй країні Угорщини. А після завершення спортивної кар'єри Сильвестр працював тренером зі спортивної гімнастики в Ісландії.

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