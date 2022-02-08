У вівторок, 8 лютого, у багатьох регіонах України очікуються опади у вигляді мокрого снігу та дощів.

Температура повітря буде перебувати в межах від -1 до +5 вночі, а вдень - від -1 до +7 градусів (у більшості ригіонів буде плюс), повідомляє Укргідрометцентр.

8 лютого дощ зі снігом очікується в Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Волинській та Сумській областях. Дощ прогнозують в Одеській, Миколаївській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій, Луганській та Донецькій областях.

Зазначається також, що у зв'язку зі снігопадами та хуртовиною, на високогір'ї Закарпатської області, в горах Івано-Франківської та Львівської областей зберігається, а 8 лютого в горах Чернівецької області очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

У гірських районах можливі зсуви снігу на дороги.

У Києві вночі 8 лютого очікується сніг і мокрий сніг, Вдень – без опадів. Температура -1 ... +1 градус. Вітер північно-західний зі скрорістю 7-12 м / с.

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