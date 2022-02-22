Курс американської валюти значно "просів" щодо долара США

Те, що в банку-регуляторі, на середу, 23-е лютого, зафіксували офіційний курс гривні на позначці у 28,98 гривні/долар США, тобто американська валюта здорожчала на майже на 0,5 гривні, якщо порівнювати з попередньою банківською сесією, випливає з даних, опублікованих Національним банком України.

Зокрема, офіційний курс національної валюти щодо долара США, встановили на нижчевказаному рівні: 28,9877 гривні/одиниця(дорожче на 0,5031 гривні). Ще днем раніше, 22-го лютого за долар США пропонували близько 28,48 гривні.

Тобто, можна зробити висновки офіційний курс "американця", щодо гривні, знову досяг чергового максимуму, якщо не враховувати кінець поточного січня - на той момент за долар США давали 28,9879 гривні.

Курс долара на міжбанківському валютному ринку, станом на 10 годину ранку 22-го лютого, у порівнянні з минулим днем, підріс на 0,46 гривні, до 29,07 гривні/одиниця у продажу, а в покупці - до 29,05 гривні/одиниця.

До слова, до цього на "Politeka" писали про те, як подорожчав долар США в Україні, після визнання Росією ЛНР / ДНР.

Також раніше ми інформували про те, що всього за 200 доларів, злочинці спалили дороге авто одесита.

А до цього наш портал повідомляли про те, що прямо біля обмінника, киянина пограбували на 700 тисяч гривень.