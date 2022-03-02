Радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко розповів, як родичі окупантів можуть їх повернути.

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко у своєму телеграм-каналі.

"Україна прийняла рішення видавати військовополонених матерям, якщо вони приїдуть в Україну особисто», - сказано в повідомленні.

Родичів російських військових просять звернутися по вказаних телефонах, щоб уточнити його долю.

Після отримання підтвердження потрібно дістатися до Києва.

"Після вторгнення фашистської армії Путіна і закриття повітряного простору, це можна зробити тільки таким способом:

Добирайтеся до Калінінграда або Мінська. Звідти автобусами або на таксі до польського кордону.

Потім через територію Польщі потрібно буде дістатися до КПП з Україною.

Там вас зустрінуть і супроводять до Києва, де передадуть Вам Вашого сина", - повідомив Геращенко.

Зазначимо, увечері 26 лютого в Міністерстві оборони України відкрили "гарячу" телефонну лінію для родичів російських окупантів, які вторглися в Україну.

Нагадаємо, МВС України запустило сайт 200rf.com, на якому публікує фото і документи загиблих і полонених окупантів, щоб їхні родичі могли їх знайти.

За словами радника міністра внутрішніх справ Вадима Денисенка Росія поки не відповіла на пропозицію забрати тіла загиблих військових, тому було прийнято рішення звернутися до їхніх родичів.

"Україна звернулася в Червоний Хрест для того, щоб зробити гуманітарну місію, щоб передати тіла ваших загиблих. На жаль, Росія не відповідає, тому ми змушені звертатися до вас. Дивіться цей сайт, дивіться фотографії. Пишіть нам, щоб ви могли забрати тіла", - заявив радник міністра внутрішніх справ.