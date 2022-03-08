Російські окупанти хоч і не захопили Ізюм, але через їхні дії, місто практично наблизилося до гуманітарної катастрофи

Про те, що спроби військових країни-агресора отримати повний контроль над містом Ізюм в Харківській області цієї ночі не увінчалися успіхом, але місцеві жителі вже відчувають гостру потребу в поставках гуманітарної допомоги, посилаючись на листування тв-кореспондентки Ірини Гнатюк із заступником міського голови Ізюма, Володимиром Мацокіним, пише " Українська правда ".

Зокрема, близько півночі, військові РФ перейшли на ліве узбережжя Дінця, поблизу від Ізюма, і підірвали Мости. Повноцінний зв'язок з містом відсутній, тому отримати більше інформації поки не представляється можливим.

Однак Генштаб вже повідомив: в той таки час, противник зазнав серйозних втрат при спробі захопити місто Ізюм, після чого відступив, і почав грабувати передмістя.

Таким чином, зараз можливості покинути Ізюм, в організованому порядку, на жаль, немає, оскільки Мости фактично зруйновані.

Прямий текст: "Місто повністю зруйноване, люди не можуть отримати навіть гуманітарну допомогу. Тому місцеві жителі дуже просять організувати "зелені коридори", щоб можна було отримати гуманітарну допомогу. Люди вже котрий день сидять у підвалах, в укриттях, їжа закінчується, медикаменти закінчуються, води, світла, електроенергії там немає зараз - і відновити немає можливості", - акцентував Володимир Мацокін.

До слова, до цього на "Politeka" писали про те, що окупанти знову готуються штурмувати Київ.

Також раніше ми інформували про те, що втрати військ РФ на українській землі неухильно зростають.

А до цього наш портал повідомляли про те, що всі українські миротворці повернуться захищати рідну країну.