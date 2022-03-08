Відео опублікували чи не всі західні ЗМІ. У хлопчика в руках тільки пакет з іграшкою і щось солодке.

Мережу зворушив ролик з українським хлопчиком, який плаче, йдучи на тлі інших людей, які стали вимушеними біженцями через розпочату РФ війну. Дитину помітили на кордоні з Польщею в пункті пропуску Медика.

Його опублікували чи не всі західні ЗМІ. У хлопчика в руках тільки пакет з іграшкою і щось солодке. Журналісти пишуть, що їм невідомо, чи був хлопчик сам та де його батьки.

На кадрах видно, що дитина рішуче йде вперед і плаче, потім зупиняється, дивиться спершу під ноги, а потім перед собою. На цьому кадри обриваються. Бідна дитина. Ці кадри розривають серце.

Хлопчик вже став і героєм малюнків про реалії війни в Україні. Такий намалювала грузинська художниця Ненсі Воланд - на постері він несе в пакеті "надію" на тлі жнив і зоряного неба в кольорах прапора України.

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