Як пише Politeka.net, українці продовжують активно чинити опір російським окупаційним військам. Противника вдалося не тільки зупинити, але і піти в контрнаступ. А сьогодні, 31 Березня, вдалося звільнити два населених пункти в Чернігівській області. Про це повідомило "Оперативне командування "Північ" на своїй сторінці у Фейсбук.
"У Чернігівській області підрозділи ОК "Північ" звільнили два населених пункти
Два населених пункти Чернігівської області-Слобода і Лукашівка - звільнені підрозділами оперативного командування "Північ".
В даний час тривають заходи з очищення місцевості від мінно-вибухових «подарунків», залишених росіянами, і допомоги місцевим жителям, які були в окупації", - написано було в повідомленні і додані кілька фотографій.
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