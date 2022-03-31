Росіяни почали подавати до суду на своє військове керівництво. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ ввечері 31 березня.

«У російській федерації розпочалась практика подання до судових установ заяв на військове керівництво родичами загиблих у війні з Україною російських військовослужбовців», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, подібний випадок подачі до суду на командира зафіксовано у 752-у мотострілецькому полку зі складу 3-ї мотострілецької дивізії 20-ї загальновійськової армії Західного воєнного округу.

Додамо, раніше повідомлялося, що російським військовим автоматично продовжують контракти, які закінчилися ще до початку бойових дій.

Один з вояк рф у перехопленій СБУ розмові звертається до дружини за допомогою: «Позвони в комендатуру московскую, уточни: контракт продлевается в случае войны, а это не война, это спецоперация».

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