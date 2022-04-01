Як пише Politeka.net, у Донецькій області заборонили продавати алкоголь. Про це повідомив губернатор Павло Кириленко на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

За даними Павла Кириленка, заборона введена на час воєнного стану. Відповідне розпорядження підписав начальник штабу-перший заступник командувача об'єднаних сил бригадний генерал Анатолій Шевченко.

"Заборона продажу алкоголю допоможе поліпшити стан громадської безпеки і порядку в області. Це важливий елемент протистояння ворогові. Прошу всіх поставитися з розумінням. Алкоголь зараз-це невиправданий ризик для кожної окремої людини і суспільства в цілому» - звернувся до місцевих жителів Кириленко.

Також відомо, що відповідати за виконання розпорядження слід, зокрема, місцевим військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування.

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"Загальна військово-політична обстановка навколо України контролюється керівництвом України та керівниками Збройних сил та інших сил оборони. Головна новина на сьогодні є в тому, що противник ніяк не може почати наступальну операцію по оточенню нашого угруповання в зоні ООС.

Поки що він завдає ракетних і артилерійських ударів, що може свідчити про неповну його готовність діяти на землі. Так що наш прогноз на сьогоднішній день обережно оптимістичний. Хоча там ще можуть бути важкі бої", - сказав Арестович.

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