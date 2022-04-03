Телеведучий-мандрівник Дмитро Комаров після звільнення міст і сіл під Києвом, почав їздити туди, знімати і показувати глядачам шокуючі кадри грандіозних руйнувань. Так, блогер побував і у звільненому від окупантів Гостомелі, де зняв знищений орками найбільший у світі літак "Мрія".

На кадрах, які показав Дмитро, можна побачити повністю знищений літак" Мрія", який побудували в Україні, і який був справжньою гордістю нашої країни, і про який знали в усьому світі. Ледве стримуючи емоції телеведучий розповів про свій біль від побаченого і назвав знищення цього літака "справжня ганьба російської армії".

"Ви можете знищити літак, але мрію українців ви не знищите. А мрія, це реальність. Прямо зараз будуватиметься Нова Україна, яку наводять як приклад у всьому світі. Як країну-яку непереможна, як націю-яка є зразком об'єднання силою духу, і нація, яка ніколи не здається", - сказав Комаров в ролику.

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