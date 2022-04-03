Є зосередження військ РФ на кордоні з Білоруссю, нас цікавить, як буде працювати ППО, - говорить Атрошенко.

Чернігів в результаті обстрілів і атак російських окупантів знищений на 70%. Про це стало відомо після заяви мер Чернігова Владислав Атрошенко в ефірі телемарафону.

«У нас місто нагадує Бучу, а в деяких районах воно вже таке, як Маріуполь. Людей цікавить, як їм дожити до завтра.

Є зосередження військ РФ на кордоні з Білоруссю, нас цікавить, як буде працювати ППО, чи будуть продовжувати падати бомби на голову», – додав Атрошенко.

Зазначимо, світ потрясла новина про трагедію в Бучі, Ірпені та Гостомелі. Вбиті діти, жінки, чоловіки та літні люди зі слідами тортур лежали на вулиці. Важкі кадри схвилювали весь світ, поки в рф зробили заяву, ніби це черговий фейк.

Ми також писали, ракетні атаки по Київській області тривають. Повітряне командування" Центр " повідомило про ракетний удар по місту Васильків, Київська область.

"Російські війська цинічно знищують інфраструктуру і вбивають мирне населення України, порушуючи гуманітарне міжнародне право. Сьогодні ворог в черговий раз завдав ракетного удару по місту Васильків. Частину ракет вдалося збити нашій системі протиповітряної оборони.

Дана територія була обстріляна ворожими ракетами місяць тому і зазнала значних руйнувань, майже всі приміщення згоріли від ракетного удару", - було зазначено в публікації.

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