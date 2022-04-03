Чернігів в результаті обстрілів і атак російських окупантів знищений на 70%. Про це стало відомо після заяви мер Чернігова Владислав Атрошенко в ефірі телемарафону.
«У нас місто нагадує Бучу, а в деяких районах воно вже таке, як Маріуполь. Людей цікавить, як їм дожити до завтра.
Є зосередження військ РФ на кордоні з Білоруссю, нас цікавить, як буде працювати ППО, чи будуть продовжувати падати бомби на голову», – додав Атрошенко.
Зазначимо, світ потрясла новина про трагедію в Бучі, Ірпені та Гостомелі. Вбиті діти, жінки, чоловіки та літні люди зі слідами тортур лежали на вулиці. Важкі кадри схвилювали весь світ, поки в рф зробили заяву, ніби це черговий фейк.
«Ласкаво просимо в пекло»: ЗСУ знищили російський винищувач над Чорним морем
Мешканка Маріуполя виправдала агресію росіян, ховаючись від бомб: що відомо про її долю
"Це геноцид, не інакше": у звільненій Бучі знайшли тіла закатованих окупантами мирних жителів
Залишилося четверо синів: знайдено тіло відомого фотожурналіста, який зник під Києвом
"Тривалого конфлікту не буде": Подоляк розкрив плани РФ, без важкої зброї не обійтися
Ми також писали, ракетні атаки по Київській області тривають. Повітряне командування" Центр " повідомило про ракетний удар по місту Васильків, Київська область.
"Російські війська цинічно знищують інфраструктуру і вбивають мирне населення України, порушуючи гуманітарне міжнародне право. Сьогодні ворог в черговий раз завдав ракетного удару по місту Васильків. Частину ракет вдалося збити нашій системі протиповітряної оборони.
Дана територія була обстріляна ворожими ракетами місяць тому і зазнала значних руйнувань, майже всі приміщення згоріли від ракетного удару", - було зазначено в публікації.
Нагадавши, ЗСУ знищили підрозділ російських окупантів, з'явилися кадри
А ще Politeka писала, що Кулеба після побаченого в Бучі закликав місію Міжнародного кримінального суду приїхати на збір доказів
Також Politeka повідомляла, що Вакарчук з "Океан Ельзи" став свідком сьогоднішніх ранкових обстрілів Одеси