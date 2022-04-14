Російські окупанти залишили на українській землі багато мін і нерозірваних снарядів. Державна служба України з надзвичайних ситуацій розробила для громадян інструкцію мінної безпеки.
Для власної безпеки, ні в якому разі не варто ходити на водойми і городи, в ліс або в поле. Рятувальники просять українців уникати руїн і ділянок, які ще не розміновані.
Ворог замінував все на своєму шляху. Треба бути обережними і уникати наступних місць:
- колишні військові позиції та оборонні укріплення;
- грунтові дороги та узбіччя доріг з твердим покриттям;
- залишки військової техніки;
- занедбані будинки і споруди.
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- торкатися підозрілого предмета заборонено;
- не використовуйте поруч з підозрілим предметом засоби радіозв'язку і телефони;
- удар, струс, тертя і нагрівання можуть привести до вибуху.
"Поінформуйте дитину про небезпеку заздалегідь. Ці правила повинен знати кожен", - додали в ДСНС.
Додамо також, що на офіційному сайті ДСНС працює інтерактивна карта з місцями виявлення вибухонебезпечних предметів та небезпечних ділянок.
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