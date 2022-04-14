Російські окупанти залишили на українській землі багато мін і нерозірваних снарядів. Державна служба України з надзвичайних ситуацій розробила для громадян інструкцію мінної безпеки.

Для власної безпеки, ні в якому разі не варто ходити на водойми і городи, в ліс або в поле. Рятувальники просять українців уникати руїн і ділянок, які ще не розміновані.

Ворог замінував все на своєму шляху. Треба бути обережними і уникати наступних місць:

  • колишні військові позиції та оборонні укріплення;
  • грунтові дороги та узбіччя доріг з твердим покриттям;
  • залишки військової техніки;
  • занедбані будинки і споруди.

Російська міна, війна

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  • торкатися підозрілого предмета заборонено;
  • не використовуйте поруч з підозрілим предметом засоби радіозв'язку і телефони;
  • удар, струс, тертя і нагрівання можуть привести до вибуху.

"Поінформуйте дитину про небезпеку заздалегідь. Ці правила повинен знати кожен", - додали в ДСНС.

Додамо також, що на офіційному сайті ДСНС працює інтерактивна карта з місцями виявлення вибухонебезпечних предметів та небезпечних ділянок.

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