Окупанти залишили після себе багато замінованих територій, тому громадянам потрібно бути особливо обережними.

Російські окупанти залишили на українській землі багато мін і нерозірваних снарядів. Державна служба України з надзвичайних ситуацій розробила для громадян інструкцію мінної безпеки.

Для власної безпеки, ні в якому разі не варто ходити на водойми і городи, в ліс або в поле. Рятувальники просять українців уникати руїн і ділянок, які ще не розміновані.

Ворог замінував все на своєму шляху. Треба бути обережними і уникати наступних місць:

колишні військові позиції та оборонні укріплення;

грунтові дороги та узбіччя доріг з твердим покриттям;

залишки військової техніки;

занедбані будинки і споруди.

Запам'ятавши:

торкатися підозрілого предмета заборонено;

не використовуйте поруч з підозрілим предметом засоби радіозв'язку і телефони;

удар, струс, тертя і нагрівання можуть привести до вибуху.

"Поінформуйте дитину про небезпеку заздалегідь. Ці правила повинен знати кожен", - додали в ДСНС.

Додамо також, що на офіційному сайті ДСНС працює інтерактивна карта з місцями виявлення вибухонебезпечних предметів та небезпечних ділянок.

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