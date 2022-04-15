За словами мера Бучі вже в п'ятницю, 15 квітня, в місті ймовірно завершуватимуться роботи з вилучення тіл загиблих.

Міський голова Бучі, що під Києвом, яка близько місяця була в окупації, Анатолій Федорук повідомив, що в місті скоро завершуватимуться роботи з ексгумації тіл загиблих від рук росіян. Чиновник зазначив, що більшість городян були навмисне вбиті окупантами, так як 85% тіл загиблих з отворами від куль.

Анатолій Федорук також повідомив, що в п'ятницю, ймовірно, завершаться роботи з вилучення тіл загиблих городян на території Церкви святого апостола Андрія Первозванного, де утворилася друга братська могила.

"Практично 85% всіх тіл, які ми піднімаємо з братських могил або індивідуальних поховань на городах, парках, скверах, дворах, – з отворами від кулі. Тобто усвідомлене умисне вбивство сталося в Бучі", - сказав Федорук.

Нагадаємо, кадри із загиблими людьми в Бучі після деокупації облетіли весь світ і вразили всіх своєю жорстокістю. У різних країнах світу люди провели різні акції на підтримку України, а деякі світові лідери особисто відвідали Бучу і своїми очима побачили страшні наслідки, які залишив "русский мир" в затишному містечку під Києвом.

Нагадаємо, У Маріуполі окупанти показали "новий рівень" по замітанню слідів: забороняють навіть ховати людей.

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