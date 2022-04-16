"Образ м'якої і душевної ведучої був повністю зруйнований для мене і всіх моїх друзів, які перебували тоді поруч в групі підтримки".

Український співак Melovin (справжнє ім'я Костянтин Бочаров) повідомив цікаві подробиці про Оксану Марченко-дружину затриманого Віктора Медведчука, після того, як вона звернулася до Президента України Володимира Зеленського і Туреччини Реджепуердогана про милість до куму Путіна.

Відзначимо, Melovin в 2015 році брав участь в талант-шоу "Х-Фактор", де і познайомився з Оксаною Марченко. У шоу вона підтримувала учасників за лаштунками. І якщо на екранах дружина Медведчука була милою, то при вимкнених камерах поводилася зовсім інакше, розповів співак.

Melovin зазначив, що Марченко дозволяла собі вкрай образливі зауваження про його зовнішність, і вичитувала учасника шоу при його друзях.

"А колись, в далекому 2015 році, образ м'якої і душевної ведучої, яка підтримувала кожного учасника за лаштунками шоу Ікс Фактор, був повністю зруйнований для мене і всіх моїх друзів, які перебували тоді поруч у групі підтримки.

Глузування з боку, жартування і уїдливі коментарі стосовно моєї зовнішності — лінзи, татуювання... мене назвали сатаністом і що я не від Бога. При всіх моїх друзях почали вичитувати, як свою власну дитину", - згадує Бочаров.

Melovin додав, що не затаїв образу на Марченка і вони навіть вітали один одного зі святами наступні роки.

"Тільки зараз у мене нарешті склався пазл актриси без Оскара. Колись обіймаючи діток, зараз сидіти і спостерігати як на твоїй землі їх безжально вбиває кум", - зазначив артист.

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