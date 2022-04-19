Відомо, що на даний момент в США країнами, які спонсорують тероризм вважаються: Північна Корея, Іран, Куба і Сирія.

Держдепартамент США розглядає можливість оголосити Росію державою-спонсором тероризму. Про це повідомляє CNN з посиланням на високопоставленого представника адміністрації президента США.

За словами високопоставленого представника адміністрації, представники Держдепартаменту США вивчають можливість притягнення рф до відповідальності за війну в Україні. Також рф можуть оголосити державою, що підтримує тероризм.

"Ми уважно вивчаємо факти. Ми уважно вивчаємо закон", - заявив представник Держдепартаменту Нед Прайс в ефірі CNN.

Відомо, що на даний момент в США країнами, які спонсорують тероризм вважаються: Північна Корея, Іран, Куба і Сирія.

Згідно з визначенням Держдепу, держава-спонсор тероризму-це країна, яка неодноразово надавала підтримку актам міжнародного тероризму.

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Деталь передавати у прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій.

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