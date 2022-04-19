Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроект "Про продовження терміну дії воєнного стану в Україні". Про це повідомляється на сайті Верховної Ради.
Президент вніс до парламенту цей проект закону 19 квітня. Документ передано на розгляд керівництву ВР. Текст законопроекту №7300 ще не опублікований. Попередні два укази Зеленського про воєнний стан охоплювали періоди в 30 днів.
Як відомо, 24 лютого президент Володимир Зеленський ввів воєнний стан у зв'язку з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну. 14 березня Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроект про продовження воєнного стану в Україні. 15 березня Верховна Рада затвердила указ президента про продовження терміну дії воєнного стану в Україні з 26 березня ще на 30 діб – до 25 квітня.
З початку війни Росія окупувала частину півдня України-практично всю Херсонську область. Зараз війна перейшла у фазу більш масштабного наступу російської армії на сході України.
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