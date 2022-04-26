Глава Николаевской военной администрации Виталий Ким в эфире всеукраинского телемарафона рассказал, что на выходных украинские Вооруженные силы хорошенько поработали.
"ВСУ за выходные поработали прилично. Их работа, как и разведки и спецслужб – качественно отличается от того, что делают русские", - отметил Виталий Ким.
Он также подтвердил, что была уже 17-я по счету Чернобаевка, которую ранее анонсировал Арестович. По словам Кима, сейчас они ждут визуального подтверждения, что там произошло, и сколько генералов уничтожено.
Также глава Николаевской ОВА рассказал, что ему поступают угрозы о ликвидации, однако прилет ранее по госадминистрации он с этим не связывает.
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"Слишком много чести тратить ради меня ракету. Скорее всего, это был удал по нашему центру управления. Они может думали, что мы там собрали военных, управляем оттуда сопротивление. Но ничего у них не выйдет, только убили много мирных людей", - подытожил Виталий Ким.
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