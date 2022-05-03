Окупанти "не помічають" взаємозв'язку між введеними санкціями через війну і неспроможність бюджету фінансувати їх роботу.

Російські збройні сили стрімко втрачають цивільний персонал через відсутність відповідного фінансового забезпечення. Про це повідомляє прес-служба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

У листі профспілкової організації цивільного персоналу ЗС РФ по Сибірському регіону до глави уряду співробітники ВПК скаржаться на вкрай низьку оплату праці, при тому, що протягом значного часу індексація взагалі не проводилася.

Також автори листа стверджують, що "процес зниження укомплектованості військових частин і установ цивільним персоналом носить стійкий характер". У зв'язку з цим відбувається масове звільнення кваліфікованих співробітників.

Це вже не перше звернення профспілок країни-агресора щодо негативних наслідків міжнародних санкцій для російського ВПК. У той же час офіційно профспілка гаряче підтримує російське вторгнення в Україну, влаштовуючи пропагандистські заходи.

Втім , "не помічає" взаємозв'язку між введеними санкціями через війну і неспроможність бюджету окупантів фінансувати їх роботу.

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