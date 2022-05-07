Силовики Служби безпеки України викрили громадянина рф, який проводив деструктивну діяльність у Львові. До того ж правоохоронці встановили, що цей громадянин проживав поблизу стратегічного об'єкта критичної інфраструктури. Про це повідомляє Управління СБ України у Львівській області.
"Чоловік вів політику на підтримку російської агресії, звеличував керівництво росії і поширював пропагандистські матеріали з запереченням окупації українських територій. Також встановлено, що довгий час росіянин переховувався в одному з жител поблизу стратегічного об'єкта критичної інфраструктури. В даний час здійснюються превентивні заходи щодо запобігання проведення диверсій біля зазначеного об'єкта", - йдеться в повідомленні.
В СБУ Львівщини додали, що деструктивна діяльність російського громадянина припинена, на нього склали протокол про адміністративне затримання. Готуються документи для видворення зловмисника з України.
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