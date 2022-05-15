Окупанти продовжують формувати сили для битви за Сєвєродонецьк з півдня, проте втрати загарбників при переправі під Білогорівкою тимчасово підірвали їхні зусилля на півночі. Про це повідомляє Інститут вивчення війни в повідомленні 14 травня.
Експерти нагадали, що губернатор Харківської області Синьогубов оголосив про плани ЗСУ провести контрнаступ під Ізюмом.
На даний момент війська окупантів продовжують відхід з північної частини Харківської області. Але, ймовірно, будуть прагнути утримувати рубіж під Вовчанськом, через який йдуть комунікації на Ізюм. Там сама місцевість сприяє обороні.
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Зазначається, що окупанти також готують сили з півдня для битви за Сєвєродонецьк Луганської області. Тимчасово їх зупиняє втрати при переправі під Білогорівкою на півночі.
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