Експерти нагадали, що губернатор області Синьогубов оголосив про плани ЗСУ провести контрнаступ під Ізюмом.

Окупанти продовжують формувати сили для битви за Сєвєродонецьк з півдня, проте втрати загарбників при переправі під Білогорівкою тимчасово підірвали їхні зусилля на півночі. Про це повідомляє Інститут вивчення війни в повідомленні 14 травня.

Експерти нагадали, що губернатор Харківської області Синьогубов оголосив про плани ЗСУ провести контрнаступ під Ізюмом.

На даний момент війська окупантів продовжують відхід з північної частини Харківської області. Але, ймовірно, будуть прагнути утримувати рубіж під Вовчанськом, через який йдуть комунікації на Ізюм. Там сама місцевість сприяє обороні.

Зазначається, що окупанти також готують сили з півдня для битви за Сєвєродонецьк Луганської області. Тимчасово їх зупиняє втрати при переправі під Білогорівкою на півночі.

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