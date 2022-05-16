Врятувати свою військово-політичну фізіономію Путін може тільки одним способом - вилазити з бункера і поїхати в Маріуполь.

Про це з іронією міркує журналіст Олександр Невзоров у своєму новому відео.

"У Путіна і його армії остаточно відклеївся героїзм. Ніяких сумнівів в тому, що героїзм не накладної, ні у кого і не було. Але була надія, що прироблений трохи міцніше, а не просто засунуть в штани.

Біда скрізь і по всіх фронтах: путінські війська тікають з-під Харкова, солдатики панікують, пхикають у голос і армія перетворюється на колективного дезертира. На Білогорівці з 1500 російських трупів і горілої техніки за два дні сконструйована найбільша гребля.

Розбиті кремлеботи, інтернет-поля усіяні кривими, маленькими трупіками. Євробачення програно - виграла Україна. Справа не в музиці і пісні - вся ця фігня насправді не має ніякого значення. Просто світ побачив чергову можливість признатися в коханні Україні. А до Росії - в презирстві і ненависті.

Ніяка мобілізація Росію не врятує. Якщо ставний хірург рукожоп, то кликати йому на допомогу гардеробників, завгоспів і прибиральниць немає ніякого сенсу. Врятувати свою військово-політичну фізіономію Путін може тільки одним способом - вилазити з бункера, а далі все зрозуміло. Далі епічна картина - Маріуполь, Азовсталь. Особисто очолити орків і в атаку.

Звичайно в п'яти бронежилетах і двох касках Путін не буде таким героїчним як хотілося б. Але зате трохи попереду героя побіжить дуже довгий стіл, натякаючи на необхідність для всіх зберігати дистанцію.

Український богатир, Азовець "Калина" натяку не зрозуміє і щелбаном зіб'є диктатору і каски і голову. Це не найкомфортніший вихід для Путіна, інших виходів просто немає", - стверджує Невзоров.

Нагадаємо, армія рф залишає пастки-дрони, українців попередили про небезпеку.

Як повідомляла Politeka, росіяни вже намагаються зупинити війну: в офісі президента розповіли, як саме.

Також Politeka писала, що експерт розповів, в якій черговості буде звільнятися Україна.