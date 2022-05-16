У Приватбанку зафіксовано новий збій - клієнти масово не можуть увійти в мобільний додаток.

Як пише Politeka.net, на сторінці Приватбанку в Facebook, клієнти намагаються з'ясувати, що ж сталося.

"Що з додатком, не працює?", "Чому знову не можна зайти в додаток?",- пишуть українці.

Нагадаємо, останній збій в Приваті стався минулого тижня, 12 травня. Тоді проблеми також були з Приват24.

"Друзі! На жаль, зараз спостерігаємо труднощі при вході в Приват24. Не турбуйтеся-наші фахівці вже вирішують питання....",- повідомляли тоді в ПриватБанку.

Додамо, що раніше в ПриватБанку повідомили, що під час повномасштабної війни українці активно відмовляються від кешу.

Так, згідно з даними банку, у квітні українці оплатили картками на 18% більше товарів і послуг, ніж у березні. 146 мільйонів транзакцій за місяць.

Також повідомлялося, що користувачів ПриватБанку та Дії попередили про хитрощі з отриманням виплат.

Крім того Politeka.net писала, що в ПриватБанку попередили про зміни з 1 червня.

Тим часом в "Дії" запустили нову корисну послугу.