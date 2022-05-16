Як пише Politeka.net, на сторінці Приватбанку в Facebook, клієнти намагаються з'ясувати, що ж сталося.
"Що з додатком, не працює?", "Чому знову не можна зайти в додаток?",- пишуть українці.
Нагадаємо, останній збій в Приваті стався минулого тижня, 12 травня. Тоді проблеми також були з Приват24.
"Друзі! На жаль, зараз спостерігаємо труднощі при вході в Приват24. Не турбуйтеся-наші фахівці вже вирішують питання....",- повідомляли тоді в ПриватБанку.
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Додамо, що раніше в ПриватБанку повідомили, що під час повномасштабної війни українці активно відмовляються від кешу.
Так, згідно з даними банку, у квітні українці оплатили картками на 18% більше товарів і послуг, ніж у березні. 146 мільйонів транзакцій за місяць.
Також повідомлялося, що користувачів ПриватБанку та Дії попередили про хитрощі з отриманням виплат.
Крім того Politeka.net писала, що в ПриватБанку попередили про зміни з 1 червня.
Тим часом в "Дії" запустили нову корисну послугу.