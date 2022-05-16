В ПриватБанке зафиксирован новый сбой – клиенты массово не могут войти в мобильное приложение.

Как пишет Politeka.net, на странице ПриватБанка в Facebook, клиенты пытаются выяснить, что же произошло.

«Что с приложением, не работает?», «Почему опять нельзя зайти в приложение?», - пишут украинцы.

Напомним, последний сбой в Привате произошел на прошлой неделе, 12 мая. Тогда проблемы также были с Приват24.

«Друзья! К сожалению, сейчас наблюдаем трудности при входе в Приват24. Не беспокойтесь – наши специалисты уже решают вопросы….», - сообщали тогда в ПриватБанке.

Добавим, ранее в ПриватБанке сообщили, что во время полномасштабной войны украинцы активно отказываются от кэша.

Так, согласно данным банка, в апреле украинцы оплатили картами на 18% больше товаров и услуг, чем в марте. 146 миллионов транзакций в месяц.

Также сообщалось, что пользователей ПриватБанка и Дії предупредили об уловке с получением выплат.

Кроме того Politeka.net писала, что в ПриватБанке предупредили об изменениях с 1 июня.

Тем временем в "Дії" запустили новую полезную услугу.