Как пишет Politeka.net, на странице ПриватБанка в Facebook, клиенты пытаются выяснить, что же произошло.
«Что с приложением, не работает?», «Почему опять нельзя зайти в приложение?», - пишут украинцы.
Напомним, последний сбой в Привате произошел на прошлой неделе, 12 мая. Тогда проблемы также были с Приват24.
«Друзья! К сожалению, сейчас наблюдаем трудности при входе в Приват24. Не беспокойтесь – наши специалисты уже решают вопросы….», - сообщали тогда в ПриватБанке.
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Добавим, ранее в ПриватБанке сообщили, что во время полномасштабной войны украинцы активно отказываются от кэша.
Так, согласно данным банка, в апреле украинцы оплатили картами на 18% больше товаров и услуг, чем в марте. 146 миллионов транзакций в месяц.
Также сообщалось, что пользователей ПриватБанка и Дії предупредили об уловке с получением выплат.
Кроме того Politeka.net писала, что в ПриватБанке предупредили об изменениях с 1 июня.
Тем временем в "Дії" запустили новую полезную услугу.