Мер Маріуполя Вадим Бойченко закликав жителів не вірити в обіцянки окупантів про компенсацію за зруйноване житло і не повертатися в місто. За словами мера, фактично немає заборони на в'їзд в місто, проте вибратися звідти буде вкрай складно. Про це Бойченко розповів ефірі всеукраїнського телемарафону.
"Ми повинні розуміти, що обмежень на повернення немає, але ми також повинні розуміти, що в'їхати можна – виїхати дуже складно. Треба потім буде проходити ці тортури, фільтраційні центри, отримувати довідки, і це новий досвід, який, на жаль, дуже сумний", - зазначив мер.
За його словами, зараз російські окупанти активно заманюють маріупольців у місто, обіцяючи людям компенсації за зруйноване житло.
"Ті розмови, які сьогодні є, що російські війська пропонують приїжджати і отримати компенсаційні виплати за пошкоджене майно, - це маячня і брехня. Тому що місто майже зруйноване – 90% житлового сектора пошкоджено, 70% - це пряме попадання, 50% перетворили росіяни на попіл", - сказав мер.
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Він також додав, що окупанти придумали підступний план – заманити людей в Маріуполь, а потім торгуватися щодо евакуаційних місій. "Це пастка, треба це розуміти", - підкреслив Бойченко.
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