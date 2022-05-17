В'їхати у знищений Маріуполь можна, але вибратися звідти потім буде дуже складно.

Мер Маріуполя Вадим Бойченко закликав жителів не вірити в обіцянки окупантів про компенсацію за зруйноване житло і не повертатися в місто. За словами мера, фактично немає заборони на в'їзд в місто, проте вибратися звідти буде вкрай складно. Про це Бойченко розповів ефірі всеукраїнського телемарафону.

"Ми повинні розуміти, що обмежень на повернення немає, але ми також повинні розуміти, що в'їхати можна – виїхати дуже складно. Треба потім буде проходити ці тортури, фільтраційні центри, отримувати довідки, і це новий досвід, який, на жаль, дуже сумний", - зазначив мер.

За його словами, зараз російські окупанти активно заманюють маріупольців у місто, обіцяючи людям компенсації за зруйноване житло.

"Ті розмови, які сьогодні є, що російські війська пропонують приїжджати і отримати компенсаційні виплати за пошкоджене майно, - це маячня і брехня. Тому що місто майже зруйноване – 90% житлового сектора пошкоджено, 70% - це пряме попадання, 50% перетворили росіяни на попіл", - сказав мер.

Він також додав, що окупанти придумали підступний план – заманити людей в Маріуполь, а потім торгуватися щодо евакуаційних місій. "Це пастка, треба це розуміти", - підкреслив Бойченко.

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