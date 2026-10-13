Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі залишаються частиною міської соціальної програми.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі видають у межах міської програми соціальної підтримки громадян, які опинилися у складних життєвих обставинах, повідомляє Politeka.

Ініціатива працює з кінця 2023 року на підставі рішення виконавчого комітету. Організацією допомоги займається Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради.

Продуктові набори можуть отримати внутрішньо переміщені особи, люди похилого віку та громадяни з інвалідністю. Право на підтримку також мають матері, які самостійно виховують неповнолітніх дітей.

Окремо звернутися можуть сім’ї, котрі потребують додаткової соціальної допомоги. До переліку отримувачів також належать мешканці прихистків та місць компактного проживання.

Основу пакунків становлять харчі з тривалим строком зберігання. Серед них — м’ясні й рибні консерви, паштети, готові страви, локшина швидкого приготування, чай та кава.

Залежно від наявних запасів комплектацію можуть доповнювати медом, джемом, цукром або галетним печивом. Продукти підібрані для базових щоденних потреб і не потребують особливих умов зберігання.

Для оформлення допомоги необхідно звернутися до управління соціального захисту за місцем фактичного проживання або реєстрації.

До заяви потрібно додати документи, які підтверджують належність заявника до відповідної категорії. Перелік паперів залежить від підстави для отримання підтримки.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі залишаються частиною міської соціальної програми. Перед поданням звернення варто уточнити чинні правила, доступність наборів і актуальний список необхідних документів у відповідному підрозділі.

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