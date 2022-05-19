«Должны осознавать, что освободить всю территорию Украины в течение ближайшего месяца мы вряд ли сможем».

Об этом, как пишет Politeka.net со ссылкой на пресс-службу Слуги народа заявил представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский.

Напомним, в парламенте зарегистрировали законопроект № 7389, который утверждает Указ Президента о продлении военного положения на 90 дней с 25 мая.

"С 24 февраля мы уже дважды продолжали военное положение. Сейчас мы понимаем, что враг сосредоточился на строительстве фортификационных укреплений на территориях, которые он временно контролирует. Переход в контрнаступление - это значительно более сложные задачи, чем оборона. Поэтому мы должны осознавать, что освободить всю территорию Украины в течение ближайшего месяца мы вряд ли сможем", – констатировал Вениславский в эфире единого телемарафона.

По его словам, если Украину удастся освободить раньше – военное положение отменят.

Добавим, ранее советник главы ОП Алексей Арестович отметил, что война вряд ли завершится к осени. Так, он считает честным предложение Зеленского продлить военное положение на 90 дней. По его убеждению, «каждый раз» продолжать военное положение на 30 дней – это давать ложные надежды украинцам.

Сроки проведения всеобщей мобилизации президент также предлагает продлить на 90 суток.

Тем временем в МИД РФ заявили о готовности России вернуться к переговорам, когда Киев выразит готовность

"РФ даст положительный ответ, как только Украина выразит готовность вернуться за стол переговоров", - заявил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко.

Напомним, ранее стало известно о приостановке переговоров между Украиной и рф.

Также сообщалось, что мобилизовать больше некого - оккупанты придумали, кого еще можно притащить на фронт.

Кроме того Politeka.net писала, что Кремль «зачищает» своих генералов из-за провалов в «спецоперации».