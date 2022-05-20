Окупанти створюють напругу на рубежах Чернігівської та Сумської областей, обстріли з боку росії з кожним днем стають все інтенсивнішими. Генерал-майор Служби безпеки України Віктор Ягун розповів АпострофТВ, яку мету переслідує ворог.

Зокрема, обстрілами прикордонної української території на півночі окупанти створюють напругу для недопущення перекидання угруповання ЗСУ на схід.

За оцінками Ягуна, у ворога немає сил для перетину кордону і наступу на півночі і залишається тільки обстрілювати прикордонну зону зі своєї території.

"Все, що вони можуть - стримувати наші військові сили в Чернігівській і Сумській області, щоб ми не могли їх перекинути на потрібні нам напрямки на Сході. Це така тактика. До речі, в Білорусі війська постійно баражують уздовж кордону", - пояснив Ягун.

Завданням України він назвав витримати ворожі провокації і не допустити прориву російських диверсантів через кордон.

Нагадаємо, що окупанти за підтримки авіації рушили на Попасну, ЗСУ в небезпеці.

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