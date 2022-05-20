Оккупанты создают напряжение на рубежах Черниговской и Сумской областей, обстрелы со стороны россии с каждым днем становятся все интенсивнее. Генерал-майор Службы безопасности Украины Виктор Ягун рассказал АпострофТВ, какую цель преследует враг.

В частности, обстрелами приграничной украинской территории на севере оккупанты создают напряжение для недопущения перебрасывания группировки ВСУ на восток.

По оценкам Ягуна, у врага нет сил для пересечения границы и наступления на севере и остается только обстреливать пограничную зону со своей территории.

"Все, что они могут - сдерживать наши военные силы в Черниговской и Сумской области, чтобы мы не могли их перебросить на нужные нам направления на Востоке. Это такая тактика. Кстати, в Беларуси войска постоянно баражируют вдоль границы", - пояснил Ягун.

Задачей Украины он назвал выдержать вражеские провокации и не допустить прорыва российских диверсантов через границу.

Напомним, что оккупанты при поддержке авиации двинулись на Попасную, ВСУ в опасности.

Как сообщала Politeka, британская разведка рассекретила план рф сразу после захвата Мариуполя.

Также Politeka писала, что названы пять сценариев финальной стадии войны.