Оккупанты создают напряжение на рубежах Черниговской и Сумской областей, обстрелы со стороны россии с каждым днем становятся все интенсивнее. Генерал-майор Службы безопасности Украины Виктор Ягун рассказал АпострофТВ, какую цель преследует враг.
В частности, обстрелами приграничной украинской территории на севере оккупанты создают напряжение для недопущения перебрасывания группировки ВСУ на восток.
По оценкам Ягуна, у врага нет сил для пересечения границы и наступления на севере и остается только обстреливать пограничную зону со своей территории.
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"Все, что они могут - сдерживать наши военные силы в Черниговской и Сумской области, чтобы мы не могли их перебросить на нужные нам направления на Востоке. Это такая тактика. Кстати, в Беларуси войска постоянно баражируют вдоль границы", - пояснил Ягун.
Задачей Украины он назвал выдержать вражеские провокации и не допустить прорыва российских диверсантов через границу.
Напомним, что оккупанты при поддержке авиации двинулись на Попасную, ВСУ в опасности.
Как сообщала Politeka, британская разведка рассекретила план рф сразу после захвата Мариуполя.
Также Politeka писала, что названы пять сценариев финальной стадии войны.