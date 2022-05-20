У Службі безпеки розповіли про те, як звільнили з полону дитину жінки, яка служить у ЗСУ.

Служба безпеки України провела спеціальну операцію зі звільнення дитини з полону російських окупантів. Це сталося на території Чернігівської області, коли регіон був захоплений російською армією. Про це розповів речник СБУ Артем Дехтяренко.

Як виявилося, з початку війни мама-контрактниця ЗСУ відправила підлітка в одне з сіл на Чернігівщині до родичів. Однак незабаром село опинилося під тимчасовою окупацією росіян, зв'язок з сином жінка втратила.

"Через кілька днів на телефон матері надійшов дзвінок з невідомого номера. Їй повідомили, що син у полоні. Окупанти висунули умову звільнення підлітка: в обмін на інформацію про розміщення низки військових об'єктів ЗСУ, які дислокуються на території регіону", - розповів Дехтяренко.

За його словами, жінка звернулася до Служби безпеки з проханням допомогти звільнити дитину з полону окупантів. У відповідь контррозвідники спецслужби розробили і провели успішну спецоперацію з порятунку дитини.

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