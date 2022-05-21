Засновник групи незалежних розслідувачів Conflict Intelligence Team Руслан Левієв в інтерв'ю видання "Медуза" розповів про невдачі Росії і контрнаступ українських ЗСУ.

За словами експерта, зараз на фронті операція перейшла до формату локальних боїв. Російська армія в черговий раз намагається створити оточення в Донбасі. У різні періоди цієї війни російські війська намагалися зробити різного розміру "кліщі". Але жодного реального випадку успіху я не знаю, хіба що "Азовсталь", яку з натяжкою можна назвати оточенням. Щоразу їхні плани провалювалися.

На питання про те, чи повернеться Росія до плану захоплення Києва, Левієв розповів, що зараз вже можна остаточно стверджувати, що навіть з мобілізацією в рф це неможливо.

"Занадто мало ресурсів. Найбільш боєздатні підрозділи сильно пошарпані, є втрати в техніці, стає менше танків. Ракети вже практично закінчилися, тих же "Іскандерів" останнім часом ми взагалі не бачимо. В Україні, навпаки, озброєння все крутіше і крутіше, з'являється все більше солдатів", - зазначив розслідувач.

Руслан Левієв також дав прогноз ситуації на фронті на найближчий час. За його словами, якщо в Росії не проведуть мобілізацію, все буде зводитися до позиційних боїв.

"А приблизно через півтора-два місяці українська сторона почне масштабний контрнаступ. Запит на це в суспільстві дуже сильний. Українські генерали і сам Зеленський в цьому плані до суспільства прислухаються. Ресурси для цього є. Воєнний стан в Україні введено. Нова техніка у них вже з'являється. Через півтора-два місяці ми побачимо перелом ситуації не на користь Росії. Швидше за все, вони почнуть з Донбасу і будуть намагатися відрізати шляхи постачання російської армії", - вважає експерт.

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