«Укрзалізниця» почала надавати грошову допомогу українцям.

Як стало відомо з повідомлення пресслужби АТ «Укрзалізниця» в Телеграмі, миттєва допомога надається тим людям, які здійснили евакуацію потягами з місць активних бойових дій.

За минулі вихідні кошти отримали 390 пасажирів.

«390 пасажирів евакуаційних рейсів Укрзалізниці за вихідні вже отримали свої виплати від держави прямо на вокзалах у Львові та Дніпрі, щойно зійшовши з поїзда», — йде мова у в повідомленні.

У компанії кажуть, що ще 50 пасажирів були зареєстровані провідниками на тимчасове безкоштовне поселення.

Раніше Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон звернувся до працівників "Укрзалізниці", відзначивши їх роботу.

"Вітаю, це Борис Джонсон, прем'єр-міністр Сполученого Королівства. Я на борту фантастичного поїзда "Укрзалізниці" до Києва з Польщі. Просто хотів висловити вам велику вдячність-всій команді залізничників - за те, що ви робите", - сказав він.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" попередила про серйозні зміни в розкладі: "Просимо звернути увагу"

Також аовідомлялося, що українці тепер можуть отримати грошову допомогу через "Укрзалізницю" й "Укрпошту".

Крім того, в "Укрзалізниці" викрили чотирьох агентів, які активно передавали дані окупантам.





