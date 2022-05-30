Рашист згадав, що йому пообіцяли дати орден. Втім, на його думку, після побаченого це для нього більше і не має значення.

Російські окупанти, що знаходяться в захопленому Лимані, натрапили на потужну оборону ЗСУ. Вони скаржаться своїм дружинам на те, що відбувається і хочуть скоріше додому. Розмову окупанта з його дружиною перехопило ГУР Міноборони.

"Там далі "зеленка", така ж як у нас, поля-ліси... Тут артилерія х**рить. Тут носа не витягнеш на передовій. І все. Взагалі наш напрямок зараз жопа", - розповідає окупант.

Далі рашист згадує, що йому пообіцяли дати орден. Втім, на його думку, це для нього більше і не має значення.

"Найголовніше додому повернутися і щоб пацани теж цілі залишилися... У нас щодня поранені. Кожен день убиті. Кожен день когось затрьохсотило. Людей пачками звідси везуть. В атаку йти це просто п**ць. вони окопані сидять. У них там амбразури, у них бетоном все залито. У них окопи. Вони нас просто сидять і чекають. Вони нас просто розстрілюють", - каже окупант.

Він додає, що раніше думав, що до військових в рф ставляться як до худоби, але коли він потрапив сюди, то відчув, що навіть гірше: "Ми просто витратний матеріал. Тут всім пох**. Поранені лежать тижнями, яких потрібно терміново евакуювати".

Нагадаємо, сім'ям окупантів заборонили залишати рф, деяких виселяють з квартир.

Як повідомляла Politeka, окупант позаздрив ЗСУ, перехоплення розмови.

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