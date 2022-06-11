Також за ухилення загрожує кримінальна відповідальність від 3 до 5 років.

Центр протидії дезінформації спростував низку фейків про вручення повісток.

Експерти попередили, що просто викинути повістку і сховатися від призову не вийде. За неявку до військкомату без поважних причин передбачено адміністративне покарання у вигляді штрафу від 1700 до 3400 грн.

За ухилення від призову на військову службу під час мобілізації загрожує кримінальна відповідальність від 3 до 5 років.

В центрі також повідомили, що вручення повістки не означає автоматичної мобілізації до армії. У повістці визначається дата і час прибуття до територіального центру комплектування для проходження військово-лікарської комісії. Насамперед виклик до військкомату – для перевірки даних громадянина і визначення його придатності до служби.

Також експерти попереджають, що вручення повістки на вулиці — це цілком законно. Під час загальної мобілізації в Україні громадяни країни отримують повістки про призов на військову службу не лише за місцем проживання, роботи, а й на вулицях або ж на блокпостах. Такий формат не суперечить закону.

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