Также за уклонение грозит уголовная ответственность от 3 до 5 лет.

Центр противодействия дезинформации опроверг ряд фейков о вручении повесток.

Эксперты предупредили, что просто выбросить повестку и скрыться от призыва не получится. За неявку в военкомат без уважительных причин предусмотрено административное наказание в виде штрафа от 1700 до 3400 грн.

За уклонение от призыва на военную службу по мобилизации грозит уголовная ответственность от 3 до 5 лет.

В центре также сообщили, что вручение повестки не означает автоматической мобилизации в армию. В повестке определяется дата и время прибытия в территориальный центр комплектования для прохождения военно-врачебной комиссии. Прежде всего вызов в военкомат - для проверки данных гражданина и определения его пригодности к службе.

Также эксперты предупреждают, что вручение повестки на улице — это вполне законно. Во время всеобщей мобилизации в Украине граждане страны получают повестки о призыве на военную службу не только по месту проживания, работы, но и на улицах или же на блокпостах. Такой формат не противоречит закону.

Напомним, в ПФУ предупредили, что будет с пенсиями на фоне резкого падения зарплат в Украине.

Также сообщалось, что некоторым украинцам раздадут по 20 тысяч гривен.

Кроме того Politeka.net писала, что в Минсоцполитики сообщили, кто из украинцев получит повышенные выплаты.