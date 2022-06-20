Закликав визнати кордони «ДНР» та «ЛНР» – ексмеру столиці повідомлено про підозру.

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора колишньому міському голові Києва повідомлено про підозру за фактом публічних закликів та розповсюдження матеріалів із закликами до зміни меж території та державного кордону України.

За даними слідства, на наступний день після початку військової агресії РФ проти України ексмер столиці на власній сторінці у соціальній мережі «Facebook» розмістив публікацію про можливість і навіть необхідність визнання кордонів терористичних організацій – незаконних утворень «ДНР» та «ЛНР».

Згідно з висновками судової лінгвістичної експертизи ця публікація містить публічні заклики до зміни меж території та державного кордону України.

Досудове розслідування за вказаним фактом здійснюється Головним слідчим управлінням СБУ.

На жаль, прокуратура сильно заблюрила обличчя. Не можемо здогадатись, хто це.

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